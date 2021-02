Veloso: “Nessuno come Cristiano. Ma in Champions passa il Porto”

Miguel Veloso, nell’intervista per l’edizione odierna di Tuttosport ha parlato di Cristiano Ronaldo, in vista della sfida di questa sera tra Verona e Juventus: “Sul fatto che diventerà il miglior bomber di tutti i tempi non ho dubbi: ci riuscirà al cento per cento. Un altro Cristiano non ci sarà più nella storia del calcio. Mbappè e Haaland sono fortissimi e giovani, ma se arrivare in alto è difficile, mantenersi lo è ancora di più. Per loro non sarà facile avere la continuità di Cristiano. Lui è come Jordan, una leggenda. Gli auguro di riuscire a conquistare la Champions anche con i bianconeri, anche se quest’anno la vedo dura. Il Porto è una squadra tosta nel dna. Secondo me si qualificano i portoghesi. A prescindere da chi passa, la grande favorita rimane il Bayern Monaco”.

Foto: sito Verona