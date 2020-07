Veloso acciuffa l’Inter nel finale: finisce 2-2 al Bentegodi

Al Bentegodi, viene beffata nel finale l’Inter di Antonio Conte contro l’Hellas Verona. Partita subito in salita per i Nerazzurri che, dopo nemmeno 100 secondi, si trovano in svantaggio: grande azione personale di Darko Lazovic che, da posizione defilata, fulmina Handanovic. L’Inter ribalta il risultato ad inizio ripresa, con un 1-2 micidiale, firmato Antonio Candreva, che piomba su una respinta del portiere ed insacca, e Federico Dimarco, che trova uno sfortunato autogol. Tuttavia, l’Hellas non molla e, nei minuti finali, Miguel Veloso – servito splendidamente da Rrahmani – trova il beffardo pareggio.

CLASSIFICA: Juventus 75; Lazio 68; Atalanta 66; Inter 65; Napoli, Roma 51, Milan 49; Sassuolo, Hellas Verona 43; Bologna 41; Cagliari 40; Parma 39; Fiorentina, Udinese 35; Torino 33; Sampdoria 32; Lecce 28; Genoa 27; Brescia 21; SPAL 19.

Foto: Fcinternews.it