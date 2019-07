Velocità, tecnica e fiuto del gol: chi è Pepé, la “perla nera” in orbita Napoli

Il Napoli fa sul serio per Nicolas Pepé. L’attaccante ivoriano ha completamente aperto al club partenopeo, come vi abbiamo raccontato, un sì incondizionato, una destinazione che gli piace molto. Anche con il Lille i discorsi sono in stato avanzato: circa 60 milioni più il cartellino di Ounas, valutazione complessiva non lontana dagli 80 milioni. Il Lille ha dato la precedenza al Napoli che ora ha completamente le carte in mano, un profilo che piace da impazzire ad Ancelotti. Pepé è nato in Francia, a Mantes La Jolie, il 29 maggio 1995 ma ha scelto la nazionalità della Costa d’Avorio dei genitori. Il 24enne è un giocatore molto rapido: velocità e tecnica sono infatti le sue armi principali. La sua rapidità gli è valsa il pesante soprannome di “perla nera”, lo stesso soprannome della leggenda Pelè. Pepé gioca principalmente nel ruolo di esterno offensivo destro ma può anche ricoprire la posizione di centravanti atipico. E’ mancino e ama rientrare sul piede sinistro, con il quale riesce a trovare la via del gol con una facilità disarmante. E i numeri non mentono: il gioiello del Lille ha collezionato 38 presenze nell’ultima stagione, realizzando ben 22 gol e sfornando 11 assist. In Nazionale, ha trovato quattro volte la rete in 13 presenze. Qualità e statistiche da predestinato, il Ligue 1 ha fatto faville, ora nel suo futuro ci potrebbe essere la Serie A e il Napoli.

Foto: Twitter ufficiale Lille