Velocità, caparbietà ed opportunismo. En Nesyri, la bocca di fuoco del Siviglia

Velocità, caparbietà ed opportunismo. Il mix di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino è stato protagonista della vittoria di ieri del Siviglia per 3-2 sull’Osasuna, firmata proprio con una sua doppietta. Ha aperto e chiuso le marcature, quella al 93′ la più importante. L’attaccante è arrivato da poco più di un mese, acquistato dal club andaluso nello scorso gennaio per 20 milioni di euro dal Leganes ed ora a quota 7 gol in questa Liga con le due maglie. Attaccante d’area di rigore, ma dotato di una velocità esplosiva che lo rende micidiale nel contropiede ed un’arma in più da giocarsi anche sugli esterni offensivi. Lotta e non rinuncia mai ad avventarsi sulle palle vaganti. Dotato di un buon piede mancino, nonostante la statura e struttura fisica (1,89 m) è dotato di buona tecnica e dribbling, indomabile nel gioco aereo.

Muove i suoi primi passi nell’Academié Mohammed VI in Marocco, prima della grande chance in Liga con il Malaga. 6 presenze nella SecondaDivisione con la squadra B e già sei gol, valgono l’anno successivo immediatamente il salto in prima squadra. Solo un gol nella prima stagione, quattro nelle 24 presenze nel 2017-2018, ma Malaga non ha tempo e già la sua etichetta diventa quella del “giocatore incompiuto”. Nonostante brilli ad intermittenza, il 30 agosto 2016 arriva la chiamata della nazionale marocchina, debutta nello 0-0 con l’Albania, mentre il primo gol arriva in Coppa d’Africa ad Oyem in Gabon contro il Togo, nella gara vinta per 3-1. Convocato ai Mondiali del 2018, firma anche in Russia nella fase a girone nel pareggio per 2-2 contro la Spagna. Al rientro dai Mondiali avviene il primo vero bivio della sua carriera. C’è il Leganes che lo vuole fortemente e a En-Nesyri serve cambiare aria per esplodere definitivamente. I biancoblu si spingono a 5 milioni di euro, compiendo il secondo trasferimento più costoso della storia del club. Il ragazzo di Fez ripaga la fiducia in quella che al momento, segna 9 gol ma si fa apprezzare soprattutto per la sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo e lottare per la squadra. Non solo, perché nella gara contro il Betis strappa tre record in soli 90 minuti. Tripletta, la prima di un giocatore del Leganes in Liga, 8 gol in una singola annata (mai era successo prima per i biancoverdi) ed infine, grazie alle due reti segnate in Copa del Rey, En-Nesyri è il miglior marcatore stagionale di sempre nelle annate in cui il Leganes ha giocato nella massima divisione. In totale 53 presenze e 15 gol con il Leganes, il Siviglia ci mette gli occhi e a gennaio 2020 si spinge ad una super offerta per assicurare a Lopetegui l’attaccante d’area di cui aveva bisogno. I gol con i Rojiblancos sono già tre. E siamo solo all’inizio…

Foto: Twitter Sevilla FC