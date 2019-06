VELOCE, TECNICO E UN SINISTRO DA URLO: SKOV OLSEN, IL DIAMANTE DEL NORDSJAELLAND

Uno dei gioielli più in voga del calcio scandinavo è senza dubbio Andreas Skov Olsen. L’esterno offensivo del Nordsjelland ha lasciato tutti a bocca aperta con una stagione da incorniciare: 44 presenze e 26 gol in tutte le competizioni. Un bottino da non sottovalutare visto la giovane età del calciatore che compirà 20 anni il 29 dicembre. Le sue prestazioni e i suoi numeri non sono passate inosservate e ora è l’oggetto del desiderio di molte big europee. Una sua tutte è il Tottenham, infatti dall’Inghilterra sono sempre più insistenti le voci che vedono gli Spurs sul talento danese.

Andreas Skov Olsen nasce il 29 dicembre 1999 a Hillerød, un comune danese situato nella regione di Hovedstaden. Cresce nelle giovanili del Nordsjelland e visto le sue spiccate qualità fisiche, nella stagione 2016/17 disputa il campionato under 19 sotto età. L’anno seguente si prende la scena nelle giovanili con 15 gol in 14 apparizioni nel campionato “primavera”. Il 27 luglio del 2017 arriva anche l’esordio in Superliga, ma le apparizioni nella massima serie danese a fine anno saranno solamente 3. Intanto Skov Olsen mostra le sue qualità nel campionato riserve, dove mette a segno 3 reti in 5 presenze. Il 27 settembre si toglie la soddisfazioni del primo gol nella coppa nazionale danese. L’anno della consacrazione è però quello corrente con il tecnico Kasper Hjulmand, che decide di puntare su di lui nei turni preliminari di Europa League. La fiducia viene immediatamente ripagata con 3 gol in 6 partite che purtroppo non bastano per la qualificazione del Nordsjelland. Il classe ’99 si ritaglia il suo spazio anche in campionato, guadagnandosi fin da subito il posto da titolare sulla fascia destra. A fine stagione chiude il suo score con 19 gol in 26 presenze nella regular season. Ovviamente le sue prestazioni vengono notante anche dalla Nazionale danese che comincia a chiamarlo con regolarità in Under 21.

Andreas Svok Olsen è un’ala destra di piede sinistro che ama giocare principalmente nel 4-3-3 o nel 3-4-3. Ben strutturato fisicamente, dimostra grandi abilità atletiche e tecniche, con un buon tiro anche da medie-lunghe distanze. Ha una grande rapidità di passo e una capacità impressionante nell’accelerare da fermo. Si muove bene negli spazi, ma deve migliorare nel gioco aereo vista anche l’altezza (187 centimetri). I numeri sotto porta evidenziano le sue spiccati doti in fase realizzativa, ma ovviamente deve ancora maturare. E’ il prospetto più interessante del calcio danese e la valutazione accessibile del suo cartellino (inferiore ai 5 milioni di euro) potrebbe scatenare una vera e propria asta tra le squadre europee.

Foto: tothelaneandback.com