Il Velez conferma: “Accordo con il Bologna per il trasferimento di Dominguez”

Già due sere fa vi abbiamo parlato delle dichiarazioni rilasciate agli argentini di TyC Sports da parte di Nicolas Dominguez, classe ’98 in forza al Velez Sarsfield: “Siamo in trattativa con il Bologna. L’idea è quella di non esercitare la clausola e dare maggior denaro al Velez in maniera rateizzata. Il mio agente è in Italia a trattare“. Parole che trovano poi hanno trovato riscontri: il Bologna negli ultimissimi giorni era balzato in pole position per aggiudicarsi il centrocampista 21enne e presto lo potrà annoverare tra le proprie fila. Il giocatore sta arrivando in Italia, il club felsineo pagherà la clausola rescissoria da 10 milioni e lo porterà in rossoblu, ma sono dal prossimo gennaio. La conferma ufficiale arriva direttamente dal Velez Sarsfield che ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale l’accordo con il Bologna per Dominguez: “Il Velez ha raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento e il prestito di Nicolas Dominguez. Il giocatore ha intrapreso il suo viaggio in Italia per sostenere le visite mediche”, si legge nella nota.

🇦🇷🇮🇹 #Vélez arribó a un acuerdo con el Bologna (@BfcOfficialPage) por la transferencia y préstamo de Nicolás Domínguez. El mediocampista se encuentra viajando a Italia para cumplir con la revisión médica correspondiente. pic.twitter.com/tyjT8O77e3 — Vélez Sarsfield (@Velez) August 29, 2019

Foto: Twitter ufficiale Velez