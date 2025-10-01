Veiga, lo strano nemico: la Juve gli è rimasta dentro

01/10/2025 | 12:27:24

Sarà una sfida particolare quella di questa sera, che vedrà il Villarreal di Renato Veiga affrontare la sua ex squadra, la Juventus.

Il giocatore portoghese, in forza alla Juve nella scorsa stagione, aveva spesso manifestato la volontà di proseguire la sua avventura in bianconero. Tuttavia, tra la Juventus e il Chelsea, allora detentore del cartellino del calciatore, non si sono trovati i margini economici per rendere ufficiale la permanenza. Veiga è stato quindi acquistato in estate a titolo definitivo dal Villarreal, squadra di cui ha parlato negli ultimi giorni in termini entusiastici, dichiarando di trovarsi bene e di non essere deluso dalla mancata permanenza in bianconero, pur mostrando grande gratitudine per il periodo trascorso alla Juventus, che avrebbe proseguito volentieri.

Foto: sito Villarreal