Veiga alla Juventus: dall’esclusiva di domenica 19, all’annuncio ufficiale

Come anticipato domenica 19 gennaio, e ribadito i giorni successivi, sempre in esclusiva, la Juventus ha annunciato l’acquisto del difensore Renato Veiga, in prestito dal Chelsea.

Questo il comunicato: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

Renato Veiga è un nuovo giocatore della Juventus 🇵🇹 Benvenuto in ⚪️⚫️! — JuventusFC (@juventusfc) January 27, 2025

Foto: twitter Juve