Vedi Napoli e poi godi: McTominay più Lukaku, è il quarto Scudetto della storia!

23/05/2025 | 22:50:06

Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. La compagine campana batte il Cagliari al Maradona e festeggia il suo quarto scudetto.

Parte fortissimo il Napoli che ha una chance al 4′ con Raspadori, sinistro velenoso, palla sul fondo di poco. Poi cresce il Cagliari che ha due corner di fila, il Napoli difende bene e in ripartenza al 10′ Gilmour sbaglia e si fa intercettare da Sherri. Seconda chance campana. Napoli che passa al 42′ con McTominay che insacca con una straordinaria sforbiciata.

Si torna in campo e il Napoli al 51′ mette il punto esclamativo sulla gara e sullo scudetto numero 4. Lukaku si mette in proprio, salta mezza difesa del Cagliari e di sinistro insacca il 2-0. Al Maradona e non solo, inizia la festa. I partenopei abbassano il ritmo. Cercano il tris con Neres in particolare ma non riesce la rete. Ma conta poco. È festa Napoli, quarto scudetto azzurro, il secondo in tre anni. Può partire la grande festa a Napoli.

Foto: sito Napoli