Vecino: “Voglio entrare nella storia dell’Inter. La Garra Charrua? Vi spiego che cos’è”

Matias Vecino si racconta. Il centrocampista uruguaiano dell’Inter ha risposto alle domande dei tifosi nerazzurri sul profilo Twitter del club. Queste le sue parole: “Il mio obiettivo? Essere ricordato tra i giocatori che hanno fatto la storia dell’Inter. Per riuscire ad entrare in questa cerchia devi vincere qualche trofeo. È per questo che stiamo lavorando e speriamo di riuscirci presto. Il gol contro la Lazio? Un momento importante. Venivo da diverse partite fuori per la pubalgia e abbiamo concluso la stagione nel modo giusto con il gol che ci ha portato in Champions. Avevamo tutto lo stadio contro, era una finale: è un ricordo che resterà per sempre. Che cos’è la Garra Charrua? E’ un mito, lo dice la nostra storia che arriviamo a competere con i più forti. Ce lo abbiamo dentro. I Charrua erano gli indigeni della zona del Rio de la Plata che si sono ribellati. Da qui arriva il senso della Nazione e della Nazionale. C’è la cultura del lavoro e del sacrificio. In fondo l’Uruguay è un Paese piccolo e perciò è difficile che in tanti arrivino al top”, ha chiuso Vecino.

Foto: Twitter ufficiale Inter