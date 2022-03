Vecino torna negativo, ha ripreso ad allenarsi con l’Uruguay

Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino è tornato negativo al Covid ed ha ripreso ad allenarsi con l’Uruguay. A comunicarlo è stata la stessa federazione del suo paese, che ha postato una foto con il calciatore nerazzurro in campo, a pochi giorni di distanza dal contagio registrato in occasione del suo arrivo in Nazionale.

Matias Vecino sarà dunque disponibile per la prossima partita dell’Uruguay, in programma contro il Cile nella notte fra martedì e mercoledì all’1:30 ora italiana.

Foto: Twitter Uruguay