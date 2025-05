Vecino risponde a Kolo Muani nel recupero: Lazio-Juventus finisce 1-1, bianconeri in 10 nella ripresa

10/05/2025 | 19:59:45

Vecino riacciuffa la Juventus di Tudor in pieno recupero, all’Olimpico finisce 1-1 lo scontro Champions. Bianconeri che erano passato in vantaggio grazie alla rete di Kolo Muani al 52′. Partono bene i padroni di casa, con Dele-Bashiru che dopo pochi minuti calcia col destro e tenta di sorprendere Di Gregorio sul suo palo, ma il portiere bianconero devia in angolo. Al 16′ arriva anche uno squillo della Juventus, dopo un avvio di gara piuttosto timido. Poche emozioni, la prima frazione di gioco si chiude 0-0, ma è solo l’antipasto di una ripresa ben più emozionante. Il secondo tempo inizia con il botto, Kolo Muani sblocca il match con un colpo di testa. E con tanto di curioso siparietto durante l’esultanza, con il difensore portoghese Renato Veiga che ha colpito Tudor durante la fase di festeggiamenti. Altra svolta della partita che arriva al minuto 59. Scontro Kalulu-Castellanos a palla lontana, il direttore di gara dopo il check è corso al Var e ha deciso di espellere il difensore bianconero. La squadra di Baroni a testa bassa tenta di recuperare la partita, senza creare però troppi grattacapi alla difesa bianconera messa in piedi da Tudor. Il grande spavento per i torinesi arriva all’89’, quando un’ingenuità clamorosa di Savona e un fallo di Di Gregorio in area su Castellanos valgono un calcio di rigore per gli ospiti. L’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore, ma la posizione di fuorigioco di Castellanos salva la Juventus e il rigore viene tolto. Due brividi finali, al 96′ Vecino torna l’uomo dei minuti finali e da pochi passi trova il gol del pareggio dopo la parata di Di Gregorio su Castellanos. Lazio-Juventus finisce 1-1.

FOTO: Instagram Juventus