Vecino: “Preferivo la vecchia formula dell’Europa League. Alla Lazio sono felice”

Matias Vecino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Viktoria Plzen. “L’Europa League è una competizione bellissima, vogliamo concentraci solo sulla partita di domani, dopo la sosta penseremo al resto. Non esistono partite semplici, sarebbe un errore pensare che abbiamo già superato il turno. La formula dell’Europa League? A me piace giocare andata e ritorno come era prima, contro le stesse squadre, ma sono dettagli. Il mio futuro? Alla Lazio sta bene, la mia famiglia sta benissimo e nelle ultime settimane ho pensato solo a recuperare al meglio. Ne parleremo più avanti con la società. Belahyane? Mi ha sorpreso nella partita di andata contro il Verona, ne avevo parlato con Pedro perché non lo conoscevo. Ha bisogno di tempo per adattarsi perché è giovane, ma sono sicuro che darà risultati alla Lazio”.

Foto: Instagram Vecino