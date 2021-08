Vecino: “Simone Inzaghi mi ha trasmesso molta fiducia. Ruolo? Preferisco fare la mezzala”

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sport890 per parlare delle prime settimane agli ordini di Simone Inzaghi e per fare il punto della situazione in vista dell’inizio di stagione. Ecco un breve estratto delle sue dichiarazioni:

“Personalmente mi trovo meglio a giocare da mezzala, nei tre di centrocampo. Inzaghi preferisce il 3-5-2 e scambia molto le posizioni degli interni, cosa che non faceva Antonio Conte. Sono felice perché mi ha trasmesso molta fiducia, mi ha detto che per lui sarò un giocatore molto importante”.

Foto: Instagram Vecino