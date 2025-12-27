Vecino illude, Isaksen spreca il raddoppio, pari Udinese al 95’ con Davis e rabbia Lazio per un tocco di braccio

27/12/2025 | 20:03:18

Termina in un pareggio la sfida delle 18 tra Lazio e Udinese. Entrambe le squadre hanno faticato a trovare la via del gol nel primo tempo e, soprattutto, a concretizzare le poche occasioni create. Nel secondo tempo la partita cambia e tra le occasioni più evidenti c’è il tiro di Kamara al 75’, parato da Ivan Provedel.

A sbloccare la partita ci ha pensato Matías Vecino che, all’80’, ha portato in vantaggio la Lazio con un tiro da fuori area deviato da Solet, sul quale Padelli non ha potuto fare nulla. Al 90+5′ l’Udinese è riuscita a trovare il gol del vantaggio con il tiro di Davis portando le due squadre nuovamente in pareggio e chiudendo la partita.

Foto: X Udinese