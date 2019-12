Vecino: “Godin è un punto di riferimento in campo e fuori. In questo gruppo c’è una connessione speciale”

L’Inter scenderà in campo questa sera nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. A San Siro arriva il Barcellona, orfano di Leo Messi (non convocato), ma voglioso di ottenere i tre punti. Matias Vecino, centrocampista nerazzurro, ha parlato della sfida ai microfoni del club: “La Champions è una competizione speciale, bellissima. Il mio gol contro il Borussia è un po’ il riassunto di quello che proviamo in allenamento. In campo sappiamo esattamente cosa fare, lavoriamo per questo. C’è una connessione speciale in questo gruppo“.

Godin

“Conoscete Godin come giocatore, ma io lo conosco come persona. Appena mi hanno detto che sarebbe arrivato all’Inter, ho pensato che era esattamente il tipo di ragazzo che ci sarebbe servito, un punto di riferimento in campo e fuori. E poi beviamo il mate insieme. Io a casa lo faccio sempre, ma in trasferta lo faccio portare a lui”.

