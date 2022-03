Vecino esulta, Uruguay al Mondiale: “Ancora una volta abbiamo superato le avversità”

Grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 contro il Perù, l’Uruguay ha agguantato la qualificazione al Mondiale in Qatar. Bloccato dal COVID, che gli ha impedito di partecipare agli impegni con la sua Nazionale, Matias Vecino ha esultato da remoto: “Felice e orgoglioso di essere uruguaiano. Una volta di più questo gruppo si è opposto alle avversità: complimenti a tutti quelli che hanno fatto parte del gruppo in questo lungo cammino“.

Foto: Twitter UEFA