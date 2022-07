Vecino alla Lazio, accordo totale. Programmata da gennaio, presto le visite

Matias Vecino alla Lazio: ora è semplice, anche per chi fino a qualche ora fa non ne aveva mai parlato. Poco fa è terminato l’incontro che vi avevamo preannunciato nel pomeriggio: accordo totale, contratto triennale da circa 2 milioni a stagione, operazione completata dopo un summit tra Alessandro Lucci, che ha aspettato la Lazio, e Claudio Lotito. Nel weekend le visite in modo da permettere al centrocampista svincolato dall’Inter di raggiungere presto Maurizio Sarri. Un’operazione che vi avevamo anticipato addirittura lo scorso 11 gennaio, quando avevamo parlato della volontà della Lazio di chiudere entro la sessione invernale, eventualmente a parametro zero come in effetti è accaduto. Il 17 luglio avevamo ulteriormente avvicinato Vecino alla Lazio, a totale conferma di un’operazione ormai scandita. Sarri ha un centrocampista in più per le rotazioni e soprattutto un nuovo centrale per permettere a Marcos Antonio di adattarsi al calcio italiano.

Foto: Instagram Vecino