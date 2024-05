Vecino: “Al momento non guardo oltre il contratto con la Lazio, voglio continuare in Italia”

Dopo aver lasciato la Nazionale dell’Uruguay con un post su Instagram, Matias Vecino in un’intervista rilasciata ad AUFTV è entrato nel merito della propria decisione: “Il tempo è passato ed è normale che i cicli finiscano. Stanno arrivando le nuove generazioni e bisogna essere onesti e sinceri, ed è per questo che con la partita dei Paesi Baschi ho deciso di chiudere. Dopo il Mondiale in Qatar ho cominciato a pensare che sarebbe iniziato un nuovo ciclo. Che era giunto il momento di lasciare il posto alle generazioni che venivano dietro. In quel momento, per la frustrazione, non volevo prendere una decisione affrettata. Ho lasciato passare un po’ di tempo. Poi è arrivato Marcelo Bielsa, che mi ha fatto sempre sentire partecipe del gruppo, ma ho capito che avevo già dato il massimo“.

Sulla Lazio: “Per ora la mia idea è continuare in Italia, perché ci sentiamo a casa. E al momento non guardo oltre il contratto con la Lazio. In passato ci sono state delle chiamate, ma non dall’Uruguay. Non lo escludo mai ma poi non dipenderà mai solo da me. Se dovessi tornare al Nacional dovrò essere in buone condizioni perché è competitivo ed è un club che ti pretende. Vedremo più tardi”

Foto: Instagram Vecino