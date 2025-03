Vazquez squalificato 10 giornate, la Cremonese annuncia il ricorso

Per Franco Vazquez è arrivata una sanzione pesantissima di 10 giornate che di fatto gli fa chiudere in anticipo – salvo sconti – la stagione di Serie B con l’eventuale ritorno solo nei play off. Una decisione contro cui la Cremonese farà ricorso ribadendo l’assoluta estraneità ai fatti del suo tesserato come si legge in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: “Nel prendere atto del provvedimento assunto in data odierna dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato Franco Vazquez, U.S. Cremonese confida che il calciatore, nei successivi gradi di giudizio, possa dimostrare quanto da lui stesso già riferito ai collaboratori della Procura Federale nell’immediato dopo partita, vale a dire la sua più assoluta estraneità ai fatti contestatigli.

A tal fine, U.S. Cremonese rende noto che, con i propri legali, intraprenderà ogni opportuna iniziativa.

Nel condannare fermamente ogni forma di discriminazione dentro e fuori dal campo, U.S. Cremonese ricorda l’impegno concreto della società nel contrasto al razzismo attraverso le numerose attività di responsabilità sociale che coinvolgono in prima persona i propri tesserati e l’intera comunità grigiorossa”

Foto: Instagram Cremonese