Vazquez si presenta al Bayer: “Xabi Alonso mi ha parlato bene del club”

26/08/2025 | 18:25:21

Lucas Vazquez ha parlato ai canali ufficiali del club del Bayer Leverkusen dopo l’ufficialità del suo ingaggio.

Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con il Bayer Leverkusen. Di questo club mi hanno parlato molto bene Xabi Alonso e Dani Carvajal. Nei colloqui con la dirigenza ho percepito chiaramente la fame di vittorie e l’ambizione ai massimi livelli: è la stessa mentalità che mi accompagna da sempre. Insieme vogliamo continuare a inseguire grandi successi”.

Foto: X Bayer