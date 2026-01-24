Vazquez saluta la Cremonese: “Vi lascio con la certezza che custodirò nel mio cuore i colori grigiorossi”

24/01/2026 | 15:24:25

La Cremonese ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una lettera di Franco Vazquez in cui saluta i tifosi grigiorossi.

Questa la lettera:

“Cari Cremonesi, in questi ultimi tre anni del mio lungo viaggio ho avuto la fortuna di scoprire una realtà che ha saputo accogliermi e rispettarmi, una società a dimensione umana che mi ha permesso di contribuire a realizzare un altro sogno, tornare in Serie A, e una città che ho il privilegio di chiamare casa. In questo periodo abbiamo condiviso emozioni intense: la vostra vicinanza, anche nei momenti più difficili, non è mai venuta meno e io ho cercato di ricambiarla dando tutto per questa maglia dai colori unici.

Dopo un’attenta riflessione che ha coinvolto anche la mia famiglia sono giunto ad una conclusione difficile ma consapevole: penso che sia arrivato il momento di chiudere quel cerchio che ho iniziato a disegnare quindici anni fa, quando da ragazzo lasciavo l’Argentina con una valigia piena di sogni da rincorrere e afferrare. La traiettoria oggi mi riporta là, dove tutto è nato, perché a prevalere è il desiderio di riavvicinarmi all’affetto dei miei cari.

Ci tengo a ringraziare profondamente il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la dirigenza per la sensibilità dimostrata nell’assecondare questa mia scelta. La mia gratitudine va agli staff tecnici e medici, ai miei compagni, ai magazzinieri e a tutte le persone che, lavorando quotidianamente per la Cremo con professionalità e dedizione, assicurano a chi scende in campo le migliori condizioni possibili.

Voglio abbracciare tutti i tifosi grigiorossi che mi hanno applaudito dagli spalti entrandomi nel cuore con il loro amore.

Il sentimento di gratitudine nei confronti di coloro che durante il percorso mi hanno spronato con un consiglio o incoraggiato con una parola di supporto fa sì che stia scrivendo questo messaggio con malinconia e gli occhi pieni di riconoscenza per ciò che abbiamo vissuto insieme.

Vi lascio con la certezza che custodirò nel mio cuore i colori grigiorossi e ogni istante di questa meravigliosa esperienza vissuto indossando la maglia della Cremo.

Non sono di tante parole, lo sapete bene, ma queste sono dovute: grazie, Cremona, sarai per sempre casa mia.

Per sempre, il Mudo”.

Foto: Instagram Cremonese