Vazquez saluta il Real Madrid: “Questa è casa mia, ho vissuto notti indimenticabili”

16/07/2025 | 14:45:40

Lucas Vazquez ha salutato il Real Madrid attraverso un messaggio via Instagram: “Cari madridisti, sono passati quasi due decenni da quando sono arrivato a Valdebebas, un sedicenne pieno di sogni ed entusiasmo per indossare questa maglia. Ogni passo lungo il cammino è stato un dono e, col tempo, Madrid è diventata la mia casa. Abbiamo vissuto insieme notti indimenticabili, festeggiato 23 titoli e creato ricordi che mi accompagneranno per sempre. Dal profondo del mio cuore, grazie al Presidente, al consiglio di amministrazione, allo staff, agli allenatori, ai compagni di squadra e, soprattutto, ai tifosi. Mi avete spinto a dare sempre quel qualcosa in più”, ha aggiunto, ringraziando ogni persona che ha condiviso questo percorso con lui”.

Foto: Instagram Lucas Vazquez