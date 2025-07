Vazquez saluta il Real Madrid: “Ho realizzato il sogno di una vita nel club più grande al mondo”

17/07/2025 | 19:55:27

Lucas Vazquez saluta il Real Madrid in conferenza stampa: “Ho realizzato il sogno di una vita nel club più grande del mondo. Questo è uno dei giorni più importanti della mia vita. Vorrei ringraziare i tifosi per il loro amore e il loro calore. Ho avuto il privilegio di vincere trofei, condividere lo spogliatoio con leggende e vivere notti davvero indimenticabili. Mi sono sentito felice, apprezzato, rispettato e amato. Voglio ringraziare dal profondo del cuore il presidente, Florentino Pérez, per avermi dato la possibilità di realizzare il mio sogno. La vostra fiducia in me mi ha permesso di diventare il giocatore e la persona che sono oggi”.

Foto: Instagram Lucas Vazquez