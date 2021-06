Vavro su Simone Inzaghi: “Non mi voleva, sono andato via dalla Lazio a causa sua”

In un’intervista concessa dal ritiro della nazionale slovacca ai media locali, il difensore Denis Vavro ha parlato del motivo per il quale ha lasciato la Lazio in prestito: “Inzaghi non mi voleva, per questo me ne sono andato. Continuerei in Spagna però, se potessi scegliere. Mi piace molto il calcio di questo paese e sono legato all’Huesca, che ha permesso di rilanciarmi. Forse tornerò per aiutare la squadra a riconquistare la Liga. Al momento non ho idea del mio futuro.Vorrei potermi divertire, ma alla Lazio non è stato così, forse solo nei primi mesi dopo il mio arrivo sono stato felice. In Liga ho giocato bene ed il merito va anche ai miei compagni”.