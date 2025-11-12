Vavassori: “Under 21? Sto vivendo un sogno, l’ho sempre voluto”

12/11/2025 | 23:53:41

Dominic Vavassori, attaccante dell’Atalanta Under 23, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC sulla convocazione con l’Italia Under 21.

Queste le sue parole: “La prima convocazione è stato un momento bellissimo. Star qui è fantastico, lo sognavo fin da bambino, sto vivendo un sogno. Nel gruppo ci sono tanti amici ci conoscevamo dalle altre giovanili. Avevo sentito Marco Palestra, con cui ho giocato all’Atalanta. A me ha chiesto di attaccare la profondità, saltare l’uomo e creare più situazioni da gol possibili. E, in fase di non possesso, di recuperare subito la palla, perché il primo pressing deve arrivare da noi attaccanti”.

Foto: sito FIGC