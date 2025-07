Vasquez si presenta: “È una grande occasione per me, voglio dare tutto. Daje Roma”

29/07/2025 | 18:20:33

Nel corso della sua prima intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma, Vasquez ha espresso entusiasmo per questa nuova tappa della sua carriera: “È una grande occasione per me. Sono arrivato in una squadra piena di campioni e voglio dare tutto per aiutare il gruppo. Il mio punto di forza? L’altezza mi dà vantaggio nelle uscite, nei corner e sulle palle inattive, ma mi sento molto sicuro anche con il pallone tra i piedi”. Non è la prima volta che calca l’erba dell’Olimpico, ma l’emozione resta intatta: “Ho già giocato qui contro la Roma e ricordo l’impatto incredibile. È stato davvero emozionante”. E per concludere, un pensiero ai tifosi, imparando subito le parole chiave: “So che qui bisogna dire ‘forza Roma’ e ‘daje Roma’. Farò del mio meglio per onorare questa maglia”.

Foto: insta roma