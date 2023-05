Vasquez: “Lotteremo fino alla fine senza mai mollare. Ballardini mi ha dato fiducia”

Il difensore della Cremonese ha parlato in conferenza stampa: “Sappiamo che la classifica è difficile, lotteremo fino alla fine senza mai mollare di un centimetro come abbiamo sempre fatto. Sono cose che succedono in campo, sono un difensore e a volte commetto degli errori. Il calcio è strano, le cose cambiano velocemente. Contro il Milan ho fatto una buona partita, poi il fallo su Messias ha portato al pareggio. Sono uscito a testa bassa e la volta dopo ho segnato. È complicato perché ora non dipende da noi, ma dagli altri. Dobbiamo solo fare il nostro lavoro, so che è difficile perché la testa va da un’altra parte, ma lavoriamo ogni giorno per noi, i tifosi, la società e la famiglia. Vediamo cosa succede”.

Sul momento personale: “Si all’inizio era molto diverso, prima non giocavo tanto poi è arrivato un mister che conosco e mi ha dato fiducia. Ho fatto gol, tante presenze e spero di andare avanti cosi”.

Foto: vasquez sito cremonese