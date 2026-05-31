Vasquez: “Il mio futuro non lo conosco. Con l’Inter c’è stato qualcosa, ma niente di più”

31/05/2026 | 15:14:24

Il difensore del Genoa Vasquez ha parlato così del suo futuro: “Non conosco il futuro, ma sono felice dove mi trovo. Interesse dell’Inter? C’era qualcosa, ma niente di più. Ne parlo spesso con mia moglie, i miei figli sono nati a Genova, non dico di voler vivere lì tutta la vita, al momento sono felice in città. Non so cosa succederà domani, ne riparleremo più avanti” le parole concesse a tudn.com.

foto x genoa