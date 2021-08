VASQUEZ, IL GENOA IN SALSA MESSICANA

Il Genoa è pronto ad abbracciare Johan Vasquez, difensore messicano classe 1998. Il giocatore è arrivato nella mattina di ieri a Milano e ha raggiunto Genova nel pomeriggio, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con il club rossoblù. Vasquez arriva dal Pumas, club messicano, ed è stato acquistato dal Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro che verrà esercitato alla prima presenza ufficiale.

Classe 1998, Vasquez è principalmente un difensore centrale, ma all’occorrenza può anche occupare il ruolo di terzino sinistro. Un elemento molto duttile, quindi, per Ballardini, che all’occorrenza può schierarlo in più ruoli. Alto 1,84m, Vasquez arriva dal Pumas, club messicano con il quale ha collezionato 49 presenze ufficiali, segnando anche 2 gol.

Il giocatore è già nel giro della nazionale maggiore del Messico, con cui ha disputato 2 partite ufficiali. Vasquez è reduce dall’esperienza alle Olimpiadi di Tokyo con la sua nazionale: il difensore ha disputato 5 incontri e ha segnato anche un gol nella finale per il terzo posto. Un gol decisivo per il bronzo olimpico vinto ai danni del Giappone padrone di casa.

Sull’arrivo di Vasquez al Genoa c’è anche stato il parere positivo di Diego Milito, El Principe, leggenda non solo dell’Inter, ma che è esploso in Italia proprio al Genoa.

Il giocatore non sarà subito a disposizione di Ballardini: dovrà infatti rientrare in Messico per le pratiche burocratiche per ottenere il visto, ma robe di pochi giorni e poi potrà rientrare in Italia per lavorare con i Grifoni.

Vasquez è un giocatore che fa della forza fisica la sua qualità maggiore, molto bravo nelle incursioni aeree sui calci piazzati, un giocatore che in Italia può migliorare ancora molto dal punto di vista tattico e anche tecnico. Un acquisto certamente di buon livello per il Genoa che può investire sul giovane messicano.

