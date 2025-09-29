Vasquez: “Abbiamo sbagliato partita, devo lavorare su me stesso e voltare pagina”

30/09/2025 | 00:09:18

Il difensore del Genoa Vasquez ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: “Il mister lo ha detto in maniera chiara: è stata una partita sbagliata. L’ammonizione è arrivata troppo presto. Devo migliorare i primi minuti. Uno magari ha l’emozione dei tifosi e dello stadio. Devo lavorare su me stesso, mentalmente e voltare pagina. Abbiamo dimostrato l’anno scorso ma la cosa più importante sono gli allenamenti e arrivare bene alla partita facendo una gara di squadra come abbiamo sempre fatto l’anno scorso. Sono positivo, oggi è una giornata difficile per tutti ma io credo tanto nella squadra”.

FOTO: X Genoa