Vasco Lopes: “Sono felicissimo di entrare a far parte del Sudtirol. Sono molto motivato ad affrontare questa nuova sfida”

15/07/2026 | 17:14:48

Il nuovo calciatore del Sudtirol Vasco Lopes, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Sono felicissimo di entrare a far parte dell’FC Südtirol. Arrivo in biancorosso con grande entusiasmo, tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra e la massima determinazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club. Per me si tratta della prima esperienza in Italia e sono molto motivato ad affrontare questa nuova sfida, conoscere il campionato e indossare i colori dell’FCS”.

Foto: sito Sudtirol