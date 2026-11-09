Vasco, Leo Jardim cerca il riscatto ma il destino è crudele: para un rigore, non basta per evitare l’eliminazione

09/11/2026 | 11:14:03

Leo Jardim cercava una serata di riscatto e, almeno in parte, è riuscito a rispondere sul campo. Il portiere del Vasco da Gama è stato protagonista nella semifinale di ritorno della Copa do Brasil contro il Palmeiras, ma la sua prestazione non è bastata per conquistare la qualificazione alla finale. Dopo le difficoltà delle ultime settimane e soprattutto l’errore nella sfida contro il Boca Juniors, che aveva portato all’eliminazione dalla Copa Sudamericana, Jardim aveva l’occasione di ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico. Durante la partita si è fatto trovare pronto, compiendo una grande parata a tu per tu con Maurício. La sfida si è poi decisa ai calci di rigore. Anche in questa occasione il portiere ha provato a trascinare i suoi, neutralizzando la conclusione di Giay e riaccendendo le speranze del Vasco. Dall’altra parte, però, Carlos Miguel ha fatto ancora meglio, parando due conclusioni, quelle di Lescano e Andrés Gómez. Il Palmeiras si è imposto ai rigori per 6-5, conquistando il pass per la finale contro il Grêmio. Per Jardim resta l’amarezza di una qualificazione sfumata nonostante il suo intervento dal dischetto. Un epilogo crudele per il portiere, che aveva costruito negli ultimi anni un rapporto speciale con le sfide dagli undici metri. Dopo sette qualificazioni consecutive conquistate dal Vasco nelle precedenti serie di rigori, questa volta la sua parata non è stata sufficiente.

foto: x Vasco Da Gama