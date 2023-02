Varone al Novara: la foto della firma

Ivan Varone è un nuovo centrocampista del Novara, confermato quanto vi avevamo anticipato ieri. Il classe ‘92 svincolato ha firmato fino a giugno, si tratta di un colpo importante per la Serie C. Varone aveva altre proposte dalla B, ma non aveva intenzione di aspettare oltre. Ecco il momento della firma sul contratto, Varone riparte da Novara.

Il comunicato del Novara: “La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2023, di Ivan Varone. Centrocampista, classe 1992, Ivan cresce nel settore giovanile del Siena prima di sviluppare la propria carriera principalmente tra Serie B e Serie C. Diverse le maglie vestite, tra cui Reggiana, Ternana e Carrarese. Con i granata di Reggio Emilia trionfa nei playoff di Lega Pro 2019/20, fornendo l’assist decisivo per la vittoria finale contro il Bari. La stagione successiva in Serie B gioca con costanza, siglando 6 reti. L’ultima esperienza è nella massima serie greca con il Panetolikos. Calciatore duttile, sa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, esprimendo le sue caratteristiche migliori da mezzala. Ad Ivan il benvenuto da parte del Club azzurro. Indosserà la maglia numero 33″.