Varnier: “Al Südtirol c’è una realtà solida ed in crescita”

02/07/2026 | 15:30:07

Ecco le prime dichiaraizoni di Marco Varnier, con cui si è presentato ai tifosi del Südtirol: “Sono molto felice di essere arrivato all’FC Südtirol, una realtà che in questi ultimi anni ha dimostrato solidità e un percorso di crescita costante. Qui trovo un ambiente ambizioso, con tanta voglia di continuare a migliorare e spero di poter dare il mio contributo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con i colori biancorossi”. Per lui un contratto annuale, con rinnovo in base al raggiungimento di determinate condizioni.

Foto: Sito Südtirol