Vargas-Rodriguez-Brekalo-Mina: le ultime sulla Fiorentina

Almeno un esterno offensivo per Vincenzo Italiano. Con una premessa: non abbiamo mai cavalcato lo scambio Belotti–Ikoné, abbiamo spiegato per quali motivi non ci fossero margini. La Fiorentina è al lavoro da settimane e vale quanto vi abbiamo svelato sia per Ruben Vargas che per Brian Rodriguez. Le complicazioni per Brekalo alla Dinamo Zagabria, come anticipato dalla Croazia, hanno fatto saltare una trattativa completata ieri. Sono cose che possono capitare, soprattutto quando un allenatore è improvvisamente a rischio. Brekalo aveva detto no alla Salernitana, vedremo cosa accadrà ora. Quanto a Rodriguez tre cose vanno ribadite: non era stato prenotato alcun volo per le sue immediate visite; a dispetto di quanto circolato nelle ultime ore, c’era un’intesa con gli agenti; la Fiorentina sente di non dover rispondere ad alcun tipo di ultimatum del Club America, sono le normali riflessioni di mercato. Poi se i messicani decideranno di andare al rialzo o di toglierlo dal mercato, problemi loro. Aggiornamento su Mina: lascerà probabilmente Firenze, ma l’Olympiacos per ora non è in chiusura, il difensore sta valutando due-tre proposte.

Foto: Instagram Rodriguez