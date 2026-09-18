Varela: “Non sono un leader. I miei riferimenti? Goncales, ma anche Esposito”

18/09/2026 | 23:12:19

Varela ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo: “Siamo felici, lavoriamo forte tutte le settimane e questi punti ci danno fiducia per migliorare ancora. C’è stata un po’ di sfortuna precedentemente, adesso possiamo lavorare meglio. Leader? Non lo sono, sono un giocatore come gli altri, voglio continuare così per aiutare la squadra. I miei riferimenti? Goncalo Ramos, anche Esposito”.

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