Varela: “Il gol di tacco? È stato puro istinto. Le voci di mercato? Resto concentrato solo su quello che devo fare in campo”

23/11/2026 | 23:14:54

L’attaccante del Monza, Gustavo Varela, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se vi posso insegnare il gol di tacco fatto sta sera? No, è stato puro istinto, non è qualcosa che provo in allenamento. È arrivato un cross molto bello, ero lì vicino alla porta e ho deciso di provarci: se non ci provi non puoi farcela, ed è andata così. Le voci di calciomercato attorno a me? È normale, fa parte del calcio. Oggi sto vivendo un grande momento, mentre domani potrebbe arrivarne uno negativo. Per questo cerco semplicemente di godermi il presente senza prestare attenzione alle notizie: a volte si parla bene e altre volte si parla male, ma questo è il mondo del football e io resto concentrato solo su quello che devo fare in campo”.

Foto: X Lega Serie A