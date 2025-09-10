Vardy si presenta: “Nicola mi ha trasmesso passione. Ecco il nostro obiettivo”

10/09/2025 | 16:02:31

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi acquisti, tra cui il volto nuovo di casa Cremonese, Jamie Vardy. Quest’oggi, l’ex giocatore del Leicester si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Quando si parlava di questa possibilità ho preso in considerazione tanti fattori: in primis la mia famiglia, per fortuna la tecnologia ci ha aiutato, ho parlato in videochiamata con l’allenatore per circa 45-60 minuti e mi ha trasmesso la passione. Lavoro per farmi trovare pronto quando il mister avrà bisogno”. Sul primo approccio con la squadra e la città: “È stato fantastico, mi avevano detto che era un posto tranquillo ma è stato tutt’altro nei primi giorni. È stato molto divertente, ho scoperto un po’ la città, sono salito sul Torrazzo. La lingua è problematica al momento, ma il calcio è un linguaggio universale”. Sul paragone con l’esperienza vissuta al Leicester: “Dopo aver parlato con Arvedi e Nicola, ho capito che l’obiettivo primario è la salvezza, così come fu al Leicester, poi chiaramente si cerca di dare il massimo in ogni partita. Nel calcio chiunque può battere chiunque, ci alleniamo per questo”.

Foto: Instagram Cremonese