Vardy: “Serie A lenta e difensiva rispetto al calcio inglese. Anche gli allenamenti, si correva solo”

10/06/2026 | 22:11:45

Jamie Vardy, attaccante inglese, ex bomber del Leicester, ha parlato al podcast Jamie Vardy’s Having A Party.

L’attaccante ha criticato il calcio italiano: “Il calcio italiano è molto più lento e più difensivo rispetto a quello inglese. L’allenamento è continuo: corri, corri, corri. Poi vai in partita e non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, ma non solo per me. Qui funziona così. Il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto: è pazzesco”.

L’inglese ha continuato a raccontare durante il podcast: “Prima della partita contro il Bologna abbiamo fatto quello che facciamo di solito in Inghilterra, abbiamo avuto un giorno libero dopo il match. Tutti sono entrati in campo freschissimi: abbiamo vinto per 3-1. Tutti erano euforici. Quindi nella mia testa pensavo: ‘Bene, continueremo così’. E invece no. Siamo tornati ad allenarci tutti i giorni perchè quello dopo era considerata una partita importante. Ma Per me tutte le partite lo sono, non c’è differenza. Questa è la mia mentalità”.

L’ex Leicester ha concluso spiegando anche le difficoltà della famiglia: “Trasferirsi all’estero con una famiglia è davvero difficile. È stato bello tornare. Avevamo già riportato i ragazzi indietro. È stata una lotta e mi sono anche sentito molto in colpa”.

Foto: Instagram Cremonese