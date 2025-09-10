Vardy: “Ranieri? Non abbiamo parlato, ma non voglio deluderlo”. Poi la risposta sul possibile esordio

10/09/2025 | 16:06:11

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi acquisti, tra cui il volto nuovo di casa Cremonese, Jamie Vardy. Quest’oggi, l’ex giocatore del Leicester si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Durante l’estate ho voluto mostrare sui social che mi stavo tenendo in forma al meglio possibile, tornare ad allenarmi con la squadra è stato incredibile. Gli allenamenti stanno andando molto bene. Mi sento quasi al meglio della condizione fisica, poi chiaro che dovrà migliorare ancora. La decisione per lunedì spetta al mister”. Sul possibile contatto con Claudio Ranieri, allenatore del Leicester campione d’Inghilterra: “Da quando ero giovane guardavo il campionato italiano in TV, tutte le partite della Serie A si potevano vedere anche in Inghilterra in chiaro. È un campionato competitivo, tra i migliori al mondo. Forse più tattico della Premier, ma ho già giocato sotto la guida di Maresca, so giocare in queste squadre. Non ho ancora avuto modo di parlare con ma lui ha sempre speso belle parole per me quindi non voglio deluderlo”.

Foto: Daily Express