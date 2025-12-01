Vardy: “Felice per la doppietta ma soprattutto per i tre punti. Siamo concentrati per un unico obiettivo”

01/12/2025 | 23:38:49

Jamie Vardy, attaccante della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo il successo a Bologna.

Queste le sue parole: “Penso che stiamo uscendo da un periodo difficile e questa sarebbe stata una partita tipica infrasettimanale in Italia. È bello segnare due gol, ma la cosa più importante è avere i tre punti e mantenere questo progresso. Questo è un altro passo nella giusta direzione. Sì, c’è stata una settimana di pioggia molto britannica, ma l’aspetto fondamentale era ottenere i tre punti e soprattutto fare uno step progressivo in più”.

I tuoi compagni di squadra mi hanno raccontato una cosa curiosa su di te: non ti lamenti mai. Qui in Italia ci si lamenta sempre, si è troppo critici. Hai notato questa differenza? “No, non davvero. Alla fine della giornata, i compagni non si lamentano quando siamo all’allenamento o in altre situazioni. Tutti sono impegnati e vogliono il meglio per il club. Tutti sono sulla stessa pagina e spingono per assicurarsi che alla fine della stagione avremo un anno di successo. No, in realtà non l’ho notato perché almeno nel gruppo spingono tutti al 100% per arrivare a un unico obiettivo con grande umiltà e arrivare soprattutto fino a fine stagione”.

Foto: X Cremonese