Vardy e un fiuto intramontabile: i veri bonus sono i suoi gol

02/12/2025 | 17:30:40

Jamie Vardy non tramonta. Anzi, il suo fiuto è intramontabile e poco importa che l’11 gennaio le primavere sulle spalle saranno 39. La scelta estiva della Cremonese viene ripagata sempre più dai fatti: la prima doppietta in Serie A, ieri sera a Bologna, ribadisce come Vardy – dopo aver trovato la migliore condizione – possa essere sempre più un valore aggiunto. Non è giusto parlare di salvezza, la Cremonese oggi è lontanissima dalla zona minata e Vardy ha consentito ai grigiorossi di fare un salto di qualità enorme. La scorsa estate aveva avuto almeno 4-5 proposte, privilegiando la Cremonese che lo aveva cercato prima degli altri e che aveva avuto il merito di insistere. Adesso i veri bonus non sono quelli che ha sul contratto, piuttosto quelli che garantiscono ai grigiorossi di lasciare a debita distanza le concorrenti con altri problemi.

Foto: sito Cremonese