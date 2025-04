Vardy dice addio al Leicester dopo 13 anni. van Nistelrooy: “Il più grande di questo club”

Si chiude tra qualche settimana una bellissima storia d’amore. Jamie Vardy, protagonista indiscusso dello storico trionfo in Premier League con Claudio Ranieri alla guida, ha annunciato il suo addio al Leicester al termine di una stagione disastrosa culminata con la triste retrocessione in Championship. Finisce dopo 13 anni una delle storie più belle che il calcio abbia raccontato negli ultimi decenni.

Lo sa bene Ruud van Nistelrooy, allenatore delle Foxies, che ne ha parlato in conferenza: “È una storia straordinaria, la storia della sua carriera calcistica professionistica e dei 13 anni trascorsi nel Leicester City Football Club, con i suoi alti e bassi. Ha giocato anche in Champions League, Europa League e Conference League. Ha vissuto tutte queste esperienza, con un impatto enorme sulle partite. Penso sia giusto dire che è il miglior giocatore di sempre ad aver giocato per questo Club: è a quattro partite dalle 500 presenze e a due gol dai 200, quindi questi numeri dicono molto”.

Foto: twitter Leicester