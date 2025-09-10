Vardy: “Del Piero il mio idolo. Ho scelto la Cremonese per sfidare i pronostici”

10/09/2025 | 16:18:18

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi acquisti, tra cui il volto nuovo di casa Cremonese, Jamie Vardy. Quest’oggi, l’ex giocatore del Leicester si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Non mi sento di dire i club rifiutati, ho preso la decisione con la mia famiglia e sono molto contento. Se penso all’Italia e a un idolo dico Del Piero, da bambino lo guardavo tanto”. Sul dialogo con Nicola: “Per tutta la mia carriera sono stato sottovalutato e ho lavorato per far ricredere tutti, riuscendoci. A inizio stagione quasi nessuno credeva alla salvezza della Cremonese e lottare per invertire i pronostici è ciò che mi ha convinto. È stato un ottimo inizio, ma sappiamo che sarà lunga”. Sull’età: “Per me l’età è un numero. Io ascolto sempre le mie gambe, fin che non ci saranno problemi continuerò”. Sulla voglia di scendere in campo con la maglia grigiorossa: “Non sto più nella pelle, voglio mostrare a tutti perché sono qui, smentire chi dubita di me e dare battaglia per 95 minuti con i miei compagni per ottenere risultati. Speriamo che alla lunga sarà sufficiente per salvarci”.