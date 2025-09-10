Vardy: “Colpito dall’umiltà di Arvedi. Stile italiano non adatto? Con Maresca ho segnato 20 gol”

10/09/2025 | 16:31:17

Terminata la sosta delle nazionali, è giunta l’ora di ritornare sui campi di Serie A, impazienti di osservare le gesta dei nuovi acquisti, tra cui il volto nuovo di casa Cremonese, Jamie Vardy. Quest’oggi, l’ex giocatore del Leicester si è presentato ai microfoni della stampa italiana. Di seguito le dichiarazioni salienti:“Di Arvedi mi ha colpito la sua umiltà, si percepisce subito il suo impegno verso la città. Mi ha portato un libro in inglese su Cremona, davvero un bel gesto. Lui vuole la salvezza. La mia famiglia è entusiasta per questa nuova avventura”. Sulla doppia vittoria in campionato: “Le ho seguite mentre mi stavo ancora godendo ancora un po’ di tempo libero a casa. Sono rimasto davvero sorpreso dallo spirito di sacrificio dei ragazzi, ma sappiamo ora quanto sarà difficile”. Su Maresca: “Ho parlato con lui tutta l’estate. Ha speso bellissime parole per la città e la società, da lì non ho più esitato. Ho già giocato con lo stile italiano con lui. Molti dicevano che non faceva per me, ma ho chiuso la stagione con 20 gol. Non si è mai troppo vecchi per imparare”. Sulla tema della costruzione dal basso: “Anche in Inghilterra è abbastanza diffusa. L’obiettivo è coinvolgere il portiere per avere un uomo libero, tocca agli avversari organizzare il pressing”.

Foto: Instagram Cremonese