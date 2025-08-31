Vardy arrivato a Cremona: inizia l’avventura in Serie A

01/09/2025 | 00:05:08

Come testimoniato dalle immagini riportate da Sportitalia, Jamie Vardy è arrivato a Cremona dove lo attende la sua prima avventura in Serie A. L’ex attaccante del Leicester sarà un nuovo centravanti della Cremonese, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il club lombardo. Accolto da tantissimi tifosi della Cremonese che hanno lanciato il coro: “Jamie, portaci in Europa!”

FOTO: Sportitalia