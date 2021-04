Varane vago sul suo futuro: “Voglio finire al meglio la stagione. Super Lega? Mi piace la Champions”

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita di domani di Champions contro il Chelsea, il difensore del Real Madrid Rafel Varane ha parlato dell’importanza del match e del suo futuro: “A questo livello di competizione c’è molta attenzione al particolare. I dettagli sono molto importanti e devi preparare bene il gioco. Stiamo andando con l’idea di andare vincere come sempre. Dobbiamo dare tutto in campo. Dobbiamo trovare soluzioni per segnare. Dobbiamo fare più goal e fare più danni ai nostri avversari. Confidiamo nei nostri attaccanti. Negli ultimi 30 metri possiamo fare più danni. Ultimamente abbiamo peccato in questo”.

Sul futuro: “Il mio futuro è chiaro, il mio obiettivo è la fine della stagione. Questa è la cosa più importante. Sono impegnato al 100% con la squadra, abbiamo sfide che ci incoraggiano molto. Sono concentrato solo sul campo. La mia condizione? Ho potuto riposare con il Covid, anche se a casa sono stato male. Ogni anno è un processo di apprendimento, cerco sempre di avere un gioco più completo. Ogni anno cerco di migliorare, ho giocato molto quest’anno. Abbiamo l’illusione di finire benela stagione essendo in corsa per la Liga e per la Champions”.

Sulla Super Lega: “Sono concentrato sul gioco. Ho vinto quattro Champions League ed è una competizione che mi piace molto”.

Foto:L’Equipe