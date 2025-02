Varane: “Ten Hag? Abbiamo avuto una discussione accesa. Poi non ho più giocato per due mesi”

Membro del consiglio di amministrazione del Como ed ex difensore di Lens e Real Madrid, Raphael Varane ha voluto raccontare a The Athletic il momento in cui scelse di levare le tende dalla capitale spagnola dopo un decennio con i blancos per sbarcare al Manchester United: “Era l’inverso (del Real Madrid, ndr), con schemi di gioco abbastanza rigidi e definiti in anticipo. C’era pochissima flessibilità in termini di adattamento sul campo. I piani di gioco erano molto, molto precisi, con tantissime informazioni”, ha raccontato dell’allora tecnico Erik ten Hag.

“Un sistema che era, diciamo, un po’ bloccato dalle istruzioni dell’allenatore”, ha confessato l’ex difensore francese. E per di più con l’allenatore olandese i rapporti non erano idilliaci: “Era molto teso a volte. A volte faceva uno sforzo per ascoltare i feedback dei giocatori. A volte, prendeva decisioni senza ascoltare i sentimenti dei giocatori, quindi c’erano alti e bassi. Certe volte era complicato”, ha esordito.

Poi ha proseguito: “Abbiamo avuto una discussione animata. Ci siamo detti alcune verità, ma poi non ho più giocato per quasi due mesi. Ho detto che non ero d’accordo con alcuni modi di fare riguardo la relazione tra lui e la squadra, non era qualcosa che pensavo fosse positivo per la squadra, perché alcuni giocatori non erano affatto soddisfatti. Lui ha detto: ‘Ok, sento quello che hai detto’, dopodiché…non ho più giocato”, ha accusato Varane.

Infine: “Voleva guadagnarsi il rispetto con la paura, forse – ha riflettuto Varane -. Era sempre in conflitto con alcuni leader del gruppo, è il suo modo di gestirlo”, ha riconosciuto l’attuale dirigente del Como

Foto: Instagram Varane