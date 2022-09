Varane su Pogba: “Deve affrontare delle sfide. Vogliamo vederlo in campo al più presto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Austria, Raphael Varane, centrale difensivo del Manchester United e della Nazionale francese, ha parlato di Paul Pogba: “Ovviamente non parlerò delle notizie legali. È un mio amico. Lo appoggio e deve affrontare delle sfide, incluso questo infortunio. Deve essere a posto per tornare al più presto. È un giocatore straordinario, vogliamo vederlo in campo e realizzato. Vogliamo vederlo tornare il prima possibile a divertirsi”.

Foto: Twitter Juventus